В РЖД оценили действия поездной бригады состава Томск — Адлер

РЖД: проводники поезда Томск — Адлер с детьми действовали по инструкциям

При обнаружении повышенной температуры у детей поездная бригада состава Томск — Адлер действовала согласно инструкциям. Так действия работников РИА Новости оценили в РЖД.

В компании подчеркнули, что проводники и начальник поезда сделали все необходимое для предотвращения распространения ОРВИ по другим вагонам.

«Скорая медицинская помощь была вызвана на ближайшую возможную станцию, где поезд совершил незапланированную остановку», — заявили в РЖД.

Ранее в декабре свыше сотни детей в Саратовской области сняли с поезда, следовавшего из Тюмени в Адлер, и отправили в больницу. Глава региона Роман Бусаргин сообщил, что причиной стала повышенная температура у одного ребенка. Позже появилась информация о том, что одну заболевшую девочку спасти не удалось.

