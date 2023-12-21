Более 100 детей сняли с поезда Тюмень — Адлер из-за болезни, одна девочка умерла. Что об этом известно?

В поезде Тюмень — Адлер из-за вспышки гриппа A погибла 12-летняя школьница

Более сотни детей в Саратовской области сняли с поезда, направлявшегося из Тюмени в Адлер, и отправили в больницу. Глава региона Роман Бусаргин сообщал, что причиной стала повышенная температура у одного из детей. Позже появилась информация о том, одну заболевшую девочку не удалось спасти. Роспотребнадзор развернул мобильную лабораторию, ситуация находится под особым контролем ведомства.

Десятки детей госпитализированы с признаками ОРВИ

По данным Telegram-канала «112», группа из 126 детей и 11 сопровождающих возвращалась из поездки в Сибирь, когда сразу у нескольких детей проявились симптомы ОРВИ. Все несовершеннолетние — уроженцы Луганской народной республики, они отдыхали в тюменском лагере «Олимпийская ребячка». Когда состав проезжал Пензенскую область, 12-летней школьнице стало плохо: она потеряла сознание, спасти ее не удалось.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Детей сопровождали двое врачей и медсестра, они пытались помочь ребенку, но безуспешно. В Сердобске в железнодорожный состав подсели врачи РЖД. К тому моменту четверо заболевших слегли с высокой температурой, еще у трех десятков были выявлены признаки простуды. В Саратовской области группу ждали несколько бригад скорой помощи.

У заболевших детей выявили грипп А

Управление Роспотребнадзора по Саратовской области сообщило, что специалисты ведомства оперативно установили причину заболевания детей. У снятых с поезда Тюмень — Адлер школьников выявлен грипп А. «По результатам первых лабораторных исследований у детей с признаками ОРВИ определен вирус грипп А. К проведению высокотехнологичных исследований подключены ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора, Центральный НИИ эпидемиологии и Всероссийский противочумный институт "Микроб"», — рассказали в ведомстве.

Губернатор Бусаргин уточнил, что около 60 детей, снятых с поезда, имеют симптомы ОРВИ. Грипп А подтвержден у 15 из них. Минздрав Саратовской области сообщил, что признаки ОРВИ зафиксированы у более чем 80 детей, 7 человек находятся в состоянии средней тяжести.

В Роспотребнадзоре также заверили, что противоэпидемические мероприятия проводятся в полном объеме. Ситуация находится на контроле руководителя ведомства. Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело из-за ЧП в поезде. В ситуации также разбирается прокуратура.