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10:22, 21 декабря 2023Силовые структуры

Начато расследование ЧП с массовым снятием пассажиров с поезда Тюмень — Адлер

СКР возбудил дело после смерти 12-летней девочки в поезде Тюмень — Адлер
Начало событий в новости 125 детей из ЛНР сняли с поезда Тюмень — Адлер после смерти одного из них

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело из-за ЧП в поезде ТюменьАдлер, в результате которого свыше 100 пассажиров были высажены и госпитализированы с высокой температурой. Об этом сообщает РИА Новости.

12-летнюю девочку спасти не удалось. По данным ведомства, ее состояние здоровья ухудшилось вечером 20 декабря. Прибывшие медики не смогли ей помочь. Назначена экспертиза для установления причины произошедшей трагедии.

Девочка ехала в организованной группе детей, возвращавшихся из тюменского лагеря. Роспотребнадзор сообщил, что у детей выявлен грипп А. Из 125 снятых с поезда Тюмень — Адлер детей госпитализированы 38, рассказали в Минздраве.

В ночь на 21 декабря поезд прибыл на станцию города Балашов Саратовской области. Прибывшие медики осмотрели детей и отправили их в больницы.

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      Любовь Ширижик
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