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10:17, 21 декабря 2023Россия

125 детей из ЛНР сняли с поезда Тюмень — Адлер после смерти одного из них

Минздрав: из 125 снятых с поезда Тюмень — Адлер детей госпитализированы 38

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

С поезда ТюменьАдлер были сняты 125 детей из Луганской народной республики (ЛНР), это произошло после смерти одного из них. Из более ста снятых с поезда были госпитализированы 38 человек, эти подробности состояния заболевших рассказали в Министерстве здравоохранения, сообщение приводит РИА Новости.

Детей сняли с поезда из-за симптомов вирусного заболевания. По сообщению Минздрава, ни у кого из почти четырех десятков госпитализированных тяжелого состояния не зафиксировано.

По данным Роспотребнадзора, у некоторых из госпитализированных выявлены симптомы вируса гриппа типа А.

О гибели ребенка и болезни более ста его попутчиков стало известно утром 21 декабря. Из-за ЧП в поезде Следственный комитет возбудил уголовное дело.

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      Марк Леонов
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