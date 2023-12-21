125 детей из ЛНР сняли с поезда Тюмень — Адлер после смерти одного из них

Минздрав: из 125 снятых с поезда Тюмень — Адлер детей госпитализированы 38

С поезда Тюмень — Адлер были сняты 125 детей из Луганской народной республики (ЛНР), это произошло после смерти одного из них. Из более ста снятых с поезда были госпитализированы 38 человек, эти подробности состояния заболевших рассказали в Министерстве здравоохранения, сообщение приводит РИА Новости.

Детей сняли с поезда из-за симптомов вирусного заболевания. По сообщению Минздрава, ни у кого из почти четырех десятков госпитализированных тяжелого состояния не зафиксировано.

По данным Роспотребнадзора, у некоторых из госпитализированных выявлены симптомы вируса гриппа типа А.

О гибели ребенка и болезни более ста его попутчиков стало известно утром 21 декабря. Из-за ЧП в поезде Следственный комитет возбудил уголовное дело.