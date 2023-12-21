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10:25, 21 декабря 2023Россия

Установлена болезнь снятых с поезда Тюмень — Адлер сотни детей

Роспотребнадзор: у заболевших детей из поезда Тюмень — Адлер выявлен грипп А

Фото: Unsplash

Грипп А выявлен у заболевших детей, снятых с поезда ТюменьАдлер. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Саратовской области.

В сообщении говорится, что специалисты оперативно установили причину заболевания детей. «По результатам первых лабораторных исследований у детей с признаками ОРВИ определен вирус грипп А. К проведению высокотехнологичных исследований подключены ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора, Центральный НИИ эпидемиологии и Всероссийский противочумный институт "Микроб"», — рассказали в ведомстве.

В Роспотребнадзоре также заверили, что противоэпидемические мероприятия проводятся в полном объеме. Ситуация на контроле руководителя ведомства.

Ранее сообщалось, что в Саратовской области более 100 детей сняли с поезда, направлявшегося из Тюмени в Адлер. Высокую температуру обнаружили у десяти детей в поезде, одного из них врачи спасти не смогли.

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