Установлена болезнь снятых с поезда Тюмень — Адлер сотни детей

Роспотребнадзор: у заболевших детей из поезда Тюмень — Адлер выявлен грипп А

Грипп А выявлен у заболевших детей, снятых с поезда Тюмень — Адлер. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Саратовской области.

В сообщении говорится, что специалисты оперативно установили причину заболевания детей. «По результатам первых лабораторных исследований у детей с признаками ОРВИ определен вирус грипп А. К проведению высокотехнологичных исследований подключены ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора, Центральный НИИ эпидемиологии и Всероссийский противочумный институт "Микроб"», — рассказали в ведомстве.

В Роспотребнадзоре также заверили, что противоэпидемические мероприятия проводятся в полном объеме. Ситуация на контроле руководителя ведомства.

Ранее сообщалось, что в Саратовской области более 100 детей сняли с поезда, направлявшегося из Тюмени в Адлер. Высокую температуру обнаружили у десяти детей в поезде, одного из них врачи спасти не смогли.