В России более 100 ехавших из лагеря детей сняли с поезда и отправили в больницу

В Саратовской области 125 детей сняли с поезда до Адлера и отправили в больницу

В Саратовской области 125 детей, которые ехали из лагеря, сняли с поезда Тюмень — Адлер из-за повышения температуры у одного ребенка и отправили в больницу. Об этом сообщил губернатор российского региона Роман Бусаргин в Telegram-канале.

«Роспотребнадзор на месте оперативно развернул мобильную лабораторию. Всех детей осмотрели медики. Их доставляют централизованно автобусами в инфекционную больницу Саратовской области, чтобы проверить на наличие каких-либо заболеваний и при необходимости оказать медицинскую помощь», — отчитался глава региона.

Бусаргин заверил, что учреждение готово к приему такого числа пациентов. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора. Губернатор не привел подробностей о заболевшем ребенке и не озвучил возможные причины случившегося.

По данным источника РЕН ТВ, высокую температуру обнаружили у десяти детей в поезде, одного из них врачи спасти не смогли.

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