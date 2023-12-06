В российском регионе рабочие массово отравились на стройке аэропорта

Прокуратура: на Камчатке рабочие массово отравились на стройке аэропорта

На Камчатке рабочие массовой отравились на стройке нового терминала главного аэропорта российского региона в городе Елизово, об этом сообщили в прокуратуре края.

По предварительной информации, 41 человек был госпитализирован с признаками пищевого отравления, все они питались в кафе, расположенном на территории строящегося объекта.

Елизовская городская прокуратура начала проверку по факту инцидента. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, проверяется соблюдение санитарно-эпидемиологических норм на пищеблоке. Кроме того, в ходе прокурорской проверки будет дана оценка условиям проживания на строящемся объекте.

Ранее в Кировской области 16 школьников были госпитализированы после того, как они пообедали пловом в школьной столовой. Пострадали дети в возрасте от семи до десяти лет. После инцидента в школе была начата проверка, работу столовой приостановили.

