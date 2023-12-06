Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:30, 6 декабря 2023Россия

В российском регионе рабочие массово отравились на стройке аэропорта

Прокуратура: на Камчатке рабочие массово отравились на стройке аэропорта

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

На Камчатке рабочие массовой отравились на стройке нового терминала главного аэропорта российского региона в городе Елизово, об этом сообщили в прокуратуре края.

По предварительной информации, 41 человек был госпитализирован с признаками пищевого отравления, все они питались в кафе, расположенном на территории строящегося объекта.

Елизовская городская прокуратура начала проверку по факту инцидента. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, проверяется соблюдение санитарно-эпидемиологических норм на пищеблоке. Кроме того, в ходе прокурорской проверки будет дана оценка условиям проживания на строящемся объекте.

Ранее в Кировской области 16 школьников были госпитализированы после того, как они пообедали пловом в школьной столовой. Пострадали дети в возрасте от семи до десяти лет. После инцидента в школе была начата проверка, работу столовой приостановили.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Четыре года колонии: военный суд впервые вынес приговор офицерам, не предотвратившим атаку ВСУ на территорию России

      Словакия усилит контроль за следующими через территорию страны фурами

      Франция решила продать Украине оружие по завышенным ценам

      В российском регионе рабочие массово отравились на стройке аэропорта

      В Раде объяснили отказ Зеленского выступать перед сенаторами в США

      Долговечность американской поддержки Украины связали с одним шагом Путина

      Названа полезная для сексуального здоровья мужчин и женщин диета

      Турка приговорили к четырем годам тюрьмы за угрозы Эрдогану в соцсетях

      В Италии ведут операцию по аресту организаторов побега Усса

      Посол Израиля в России объявил о завершении миссии в Москве

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости