В Карловом университете в центре Праги произошла стрельба
В Карловом университете на площади Яна Палаха в центре Праги произошла стрельба. Об этом заявили в полиции Чехии, сообщает портал Novinky.cz.
«В настоящее время полиция работает на месте происшествия, вся площадь Яна Палаха и прилегающая территория полностью закрыты», — сообщили в полиции.
По предварительным данным, несколько человек погибло, есть раненые.
Представитель факультета искусств Карлова университета подтвердил, что трагедия произошла в их учреждении. По данным агенства Aktu.cz, нападавший использовал длинноствольное оружие с оптикой.
Ранее в центре Дублина начались протесты после нападения мужчины на детей вблизи школы. Отмечается, что неизвестный напал на школьников неподалеку от школы для девочек, пострадали пять человек, в том числе трое несовершеннолетних.