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17:56, 21 декабря 2023Мир

В Карловом университете в центре Праги произошла стрельба

В здании Карлова университета в центре Праги произошла стрельба, погибли люди
На месте происшествия

На месте происшествия. Кадр: Telegram-канал «Осторожно, новости»

В Карловом университете на площади Яна Палаха в центре Праги произошла стрельба. Об этом заявили в полиции Чехии, сообщает портал Novinky.cz.

«В настоящее время полиция работает на месте происшествия, вся площадь Яна Палаха и прилегающая территория полностью закрыты», — сообщили в полиции.

По предварительным данным, несколько человек погибло, есть раненые.

Представитель факультета искусств Карлова университета подтвердил, что трагедия произошла в их учреждении. По данным агенства Aktu.cz, нападавший использовал длинноствольное оружие с оптикой.

Ранее в центре Дублина начались протесты после нападения мужчины на детей вблизи школы. Отмечается, что неизвестный напал на школьников неподалеку от школы для девочек, пострадали пять человек, в том числе трое несовершеннолетних.

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      Дарья Балацкая
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