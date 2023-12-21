Bloomberg: в США зафиксировали волну китайских мигрантов на границе с Мексикой

В США зафиксировали волну китайских мигрантов из среднего класса, которые также пытаются через границу с Мексикой попасть в страну наравне с мигрантами из стран Латинской Америки. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«В их число входят предприниматели, которые стали свидетелями исчезновения бизнеса во время экономического спада, отцы средних лет, уволенные из рушащегося сектора недвижимости Китая, и молодые инженеры-программисты, стремящиеся добиться успеха в Кремниевой долине», — сообщается в материале издания.

Агентство со ссылкой на Министерство внутренней безопасности США указывает, что количество людей с паспортами Китая, нелегально пересекающих границу, выросло вдвое за последние годы. В частности, за последние 14 месяцев за незаконное пересечение границы было задержано порядка 60 тысяч китайских граждан. Большинство из них приходится на штат Калифорния.