В ВС России сообщили о попытках Украины совершить акты ядерного терроризма

Герасимов: Киев не оставляет попыток совершить акты ядерного терроризма

Киев не оставляет попыток совершить акты ядерного терроризма, сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов на брифинге по итогам деятельности Министерства обороны за 2023 год.

Герасимов рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) систематически направляют беспилотные летательные аппараты (БПЛА) со взрывными устройствами на Запорожскую атомную электростанцию (АЭС) и город Энергодар.

«В мае этого года сорвана попытка украинских диверсантов подорвать линии электропередачи Ленинградской и Калининской атомных электростанций», — сообщил Герасимов.

Ранее гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев и глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси договорились о полномасштабных консультациях России и МАГАТЭ по Запорожской атомной электростанции (АЭС), которые пройдут в начале 2024 года.