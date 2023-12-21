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06:31, 21 декабря 2023Мир

В МИД ответили на заявления об опасности российских рыбаков для Дании

МИД: вбросы об опасности рыбаков из РФ для Дании являются частью кампании Запада
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Sergey Petrov / Global Look Press

Тиражируемые в западных газетах утверждения об исходящей от российских рыбаков угрозе для Дании направлены на разрушение отношений между Москвой и Торсхавном. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет РИА Новости.

Как уточнила представитель министерства, в основе многолетнего взаимодействия РФ с Фарерскими островами лежит соглашение между правительствами СССР, Дании и Фарерских островов, принятое в 1977 году.

Очередная сессия смешанной комиссии по рыболовству состоялась в декабре 2023 года, указала дипломат. В ходе заседания были согласованы квоты на вылов рыбы российскими и фарерскими рыболовными судами на 2024 год.

«Подобные вбросы направлены на разрушение сложившихся за долгие годы прагматичных отношений между Москвой и Торсхавном и являются частью масштабной информационной кампании Запада против России», — ответила на заявления Захарова.

В октябре Росрыболовство предложило правительству РФ ввести запрет на ввоз рыбной продукции с Фарерских островов.

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