В России собрались запретить поставки рыбы с Фарер

Росрыболовство предложило ввести запрет на ввоз рыбы с Фарерских островов

Росрыболовство предложило правительству страны ввести запрет на ввоз рыбной продукции с Фарерских островов, сообщается в Telegram-канале агентства.

Сделать это собрались «в качестве ответной меры на заградительные действия в отношении российских рыболовецких предприятий». Выбывший импорт власти хотят заменить перенаправлением части экспортных поставок на российский рынок. «Предложенная мера не окажет отрицательного влияния на продовольственную безопасность страны», — заверили в ведомстве

В Росрыболовстве отметили, что основу импорта с этой автономной территории Дании составляют мороженые сельдь, скумбрия и мойва, а общий его объем снизился с 2018 по 2022 годы более чем вдвое — со 144,1 до 71,5 тысячи тонн. В то же время, по данным Рыбного союза, за январь-июль 2023 года в Россию было ввезено 345 тысяч тонн рыбной продукции и около четверти этого объема пришлось на Фарерские острова, которые за год нарастили поставки в Россию более чем в полтора раза.

В 2022 году британские власти критиковали Фареры за отказ разорвать договор о рыболовстве с Россией. Тогда сообщалось, что власти датской территории разрешили Москве ежегодно вылавливать 75 тысяч тонн путассу на особом участке, используемом совместно с Великобританией. В июне 2023 года фарерское правительство разрешило российским судам входить в свои порты только в рамках двустороннего межправительственного соглашения, чтобы «значительно сократить их активность» на своей территории.