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Лондон раскритиковал Фареры за пропуск российских судов в воды Британии

Лондон раскритиковал Фареры за разрешение российским судам ловить рыбу в британских водах

Фото: Bob Strong / Reuters

Лондон раскритиковал Фареры за отказ разорвать договор о рыболовстве с Россией. Об этом сообщает Daily Express.

Согласно данным газеты, Фарерские острова разрешили Москве ежегодно вылавливать 75 тысяч тонн путассу на особом участке, совместно используемом с Великобританией. Руководители британских рыбных хозяйств призвали Лондон оказать давление на островную страну и запретить российским судам использование британских вод.

Глава Шотландской ассоциации добытчиков пелагических видов рыб Ян Гатт считает, что автономная часть Королевства Дания «решила прикрыться соглашением о рыболовстве» с Кремлем. Источник газеты рассказал, что власти Британии не будут выдавать лицензии судам под российским флагом на ловлю рыбы в своих водах и призывает Фарерские острова «последовать этому примеру».

В мае издание The Telegraph сообщило, что британские министры захотели «ударить по России» новой волной санкций, ограничив импорт российской рыбы и морепродуктов. Лондон планирует ввести пошлины на экспорт российской рыбы сиг, а также трески и пикши, которые традиционно используются для приготовления фиш-энд-чипс.

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Анжелика Бережная
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