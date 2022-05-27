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Британия захотела ввести санкции против России и лишиться национального блюда

The Telegraph: британцы могут лишиться национального блюда из-за антироссийских санкций

Фото: Julia Karnavusha / Unsplash

Жители Великобритании могут лишиться дешевого национального блюда — фиш-энд-чипс (Fish and Chips) — из-за антироссийских санкций, которые планирует ввести Лондон. Об этом сообщает The Telegraph.

По данным издания, британские министры захотели «ударить по России» новой волной санкций, на этот раз ограничения коснутся импорта рыбы и морепродуктов, а значит рестораны, подающие жареное или приготовленное во фритюре рыбное филе в кляре с картофелем фри, «окажутся в опасности». Треть держателей подобных заведений опасаются, что им придется закрыться, если возникнет нехватка необходимых продуктов — рыбы и масла.

Утверждается, что Лондон планирует ввести пошлины на экспорт российской рыбы сиг, а также трески и пикши, которые традиционно используются для приготовления фиш-энд-чипс. The Telegraph отмечает, что в настоящее время Великобритания импортирует около 30 процентов рыбы сиг из России, которая контролирует порядка 45 процентов мирового рынка.

«На данный момент нет никаких конкретных сроков введения пошлин [на рыбу и морепродукты из России], однако мы ясно дали понять, что намерены их ввести», — сообщил источник в британском правительстве в беседе с изданием.

Президент Национальной федерации производителей рыбы Эндрю Крук предупредил, что пошлины «окажут дополнительное давление на отрасль, которая уже ощутила всю силу инфляционных издержек», имея ввиду рестораны фиш-энд-чипс. В свою очередь член парламента от консерваторов от Северо-Западного Лестершира Эндрю Бриджен заявил, что поддерживает необходимые санкции, однако выразил обеспокоенность по поводу «разрушительного воздействия» на владельцев предприятий по производству национального блюда.

«Рестораны фиш-энд-чипс — неотъемлемая часть британской жизни, и если блюдо станет дорогим, а не доступным угощением, многие из них обанкротятся», — заключил он.

Ранее сообщалось, что рестораны по приготовлению рыбы и картофеля фри оказались под угрозой закрытия из-за резко подскочивших цен на продукты на фоне событий на Украине. Сообщалось, что Россия и Украина являются крупнейшими производителями подсолнечного масла в мире — на их долю приходится больше 50 процентов мировых поставок.

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Варвара Кошечкина
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