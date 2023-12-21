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16:20, 21 декабря 2023Ценности

Врач назвала россиянкам вредящую волосам позу для сушки феном

Трихолог Курская: сушка волос головой вниз повреждает кожу головы

Фото: Prostock-studio / Shutterstock / Fotodom

Трихолог, кандидат медицинских наук Анастасия Курская назвала россиянкам вредящую волосам позу для сушки феном. Соответствующий материал появился на сайте издания Life.

Речь идет о наклоненной вниз голове. По мнению врача, данное положение тела может привести к ломкости и сечению прядей, а также повреждению кожи головы. Вдобавок она отметила, что людям, страдающим себорейным дерматитом и псориазом, такая поза особенно противопоказана.

Так, чтобы избежать всех вышеперечисленных проблем, рекомендуется сушить волосы головой вверх или наклонить ее в сторону. «К слову, некоторые сушат волосы феном, также опустив голову вниз. Открою секрет: вы получите такой же эффект, держа голову ровно, если будете располагать струю воздуха ближе к корням волос», — объяснила специалист.

В ноябре дерматолог Татьяна Егорова раскрыла россиянам способы правильно расчесывать волосы. Тогда медик предупредила, что при любом внешнем воздействии пряди могут повреждаться. В связи с этим она порекомендовала соблюдать определенные правила даже при их распутывании.

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      Мария Винар
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