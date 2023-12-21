Врач назвала россиянкам вредящую волосам позу для сушки феном
Трихолог, кандидат медицинских наук Анастасия Курская назвала россиянкам вредящую волосам позу для сушки феном. Соответствующий материал появился на сайте издания Life.
Речь идет о наклоненной вниз голове. По мнению врача, данное положение тела может привести к ломкости и сечению прядей, а также повреждению кожи головы. Вдобавок она отметила, что людям, страдающим себорейным дерматитом и псориазом, такая поза особенно противопоказана.
Так, чтобы избежать всех вышеперечисленных проблем, рекомендуется сушить волосы головой вверх или наклонить ее в сторону. «К слову, некоторые сушат волосы феном, также опустив голову вниз. Открою секрет: вы получите такой же эффект, держа голову ровно, если будете располагать струю воздуха ближе к корням волос», — объяснила специалист.
В ноябре дерматолог Татьяна Егорова раскрыла россиянам способы правильно расчесывать волосы. Тогда медик предупредила, что при любом внешнем воздействии пряди могут повреждаться. В связи с этим она порекомендовала соблюдать определенные правила даже при их распутывании.