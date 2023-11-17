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16:46, 17 ноября 2023Ценности

Врач раскрыла россиянам способы правильно расчесывать волосы

Фото: Henri Pham / Unsplash

Дерматолог, косметолог и трихолог Татьяна Егорова раскрыла россиянам способы правильно расчесывать волосы. Соответствующий материал публикует «Федерал Пресс».

В первую очередь доктор предупредила, что при любом внешнем воздействии волосы могут повреждаться. По этой причине врач порекомендовала соблюдать определенные правила даже при их распутывании. «После мытья головы мокрые волосы мы никогда не расчесываем!» — подчеркнула она, объяснив, что во влажном состоянии пряди наиболее уязвимы.

При этом для кудрявых волос Егорова посоветовала приобрести специальные расчески или гребни с редкими зубьями. Специалистка отметила, что расчесывать вьющиеся волосы лучше во время нанесения маски или кондиционера, поскольку так с ними проще взаимодействовать.

Ранее в ноябре стилист перечислил россиянам способы сохранить качество волос осенью и зимой. Специалист отметил необходимость регулярной стрижки кончиков волос. Помимо этого, Охапкин подчеркнул, что выходить на улицу сразу после сушки феном не стоит, поскольку важно давать прядям остыть.

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      Екатерина Ештокина
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