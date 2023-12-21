Врач перечислил самые полезные для мозга продукты

Невролог Мелилло посоветовал есть чернику и брокколи для здоровья мозга

Рацион питания влияет на работу мозга, снабжая его полезными веществами и помогая ему, считают врач-невролог, эксперт по аутизму Роберт Мелилло и нейробиолог Дейл Бредесен. Наиболее полезные для мозга продукты они перечислили изданию HuffPost.

Мелилло рассказал, что мозг потребляет около 20 процентов калорий, попадающих в организм. Это больше, чем любой другой орган в человеческом теле, поэтому питание, утверждает врач, прямо влияет на качество умственной деятельности. Например, продукты с содержанием флавоноидов, такие, как черника или яблоки, по словам врача, сохраняют молодость мозга и снижают риск развития деменции.

Также Мелилло назвал полезными для ума продукты, которые обладают противовоспалительным эффектом. К ним он отнес зелень, имбирь, брокколи и куркуму. Нейробиолог Бредесен добавил, что пользу мозгу также приносят жирная рыба и авокадо, так как в них содержатся жиры, необходимые для здоровья сосудов и работы памяти. Кроме того, он посоветовал чаще есть яйца. Нейробиолог объяснил, что в них содержится ацетилхолин — нейромедиатор, который важен для нервной системы.

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