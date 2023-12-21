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16:58, 21 декабря 2023Наука и техника

Microsoft спустя 15 месяцев исправила ошибку Windows 11

TechRadar: ошибку с открывающимся «Проводником» в Windows исправили

Фото: Unsplash

Специалисты Microsoft устранили ошибку в Windows 11, которую пользователи заметили еще в 2022 году. Об этом сообщает издание TechRadar.

Ошибка была связана с тем, что фирменный файловый менеджер «Проводник» мог самостоятельно открываться и выходить на передний план. Владельцы ПК рассказали о проблеме еще в 2022 году, но баг исправили лишь спустя 15 месяцев.

«Мы могли быть заняты работой над той или иной задачей, а "Проводник" внезапно появлялся поверх всех ваших окон без всякой причины», — описали проблему специалисты. По словам журналистов, исправление для неполадки появилось в декабрьском обновлении KB5033375, которое стало доступно для всех желающих.

Авторы TechRadar отметили, что из-за ошибки многие пользователи думали, что их взломали: «Ваш компьютер делает что-то сам по себе, когда вы не прикасаетесь к клавиатуре или мыши — это признак потенциального взлома». Количество пострадавших от проблемы в Windows не раскрывается.

В конце декабря стало известно, что ошибка Windows 11 привела к замедлению передачи данных по Wi-Fi. В ряде случаев из-за сбоя скорость интернета замедлилась в несколько раз.

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      Андрей Ставицкий
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