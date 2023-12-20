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13:39, 20 декабря 2023Наука и техника

От сбоя Windows 11 пострадали студенты

Windows Latest: проблема обновления Windows замедлила Wi-Fi в университетах

Фото: Unsplash

Ошибка Windows 11 привела к замедлению передачи данных по Wi-Fi. Об этом сообщает издание Windows Latest.

Журналисты изучили жалобы пользователей, которые обратили внимание, что после установки декабрьского апдейта KB5033375 их компьютеры стали работать медленнее. Оказалось, что чаще всего с проблемой сталкивались учащиеся высших образовательных учреждений.

В материале говорится, что проблема может быть связана с драйверами беспроводных адаптеров Qualcomm, которые чаще всего используются в университетах. В ряде случаев из-за сбоя скорость интернета замедлилась в несколько раз. Так, один из пострадавших студентов рассказал, что передача данных настолько ухудшилась, что у него возникли проблемы даже при отправке пинг-запросов в Google.

В Университете Нью-Хейвена (США) и Университете Брунеля (Великобритания) одними из первых отреагировали на проблему, посоветовав своим студентам пропустить обновление KB5033375. В качестве временной меры исправления специалисты рекомендовали переключиться с протокола передачи данных PEAP на EAP-TLS. В Microsoft пока не прокомментировали факт сбоя.

В середине декабря Microsoft представила крупное обновление для Windows 10. Главной особенностью обновления оказалось наличие виртуального ассистента Copilot.

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      Андрей Ставицкий
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