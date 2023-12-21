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13:32, 21 декабря 2023Экономика

Иностранцам закроют доступ к данным о российской экономике

«Известия»: правительство одобрило запрет изучения товарных рынков иностранцами

Фото: Unsplash

Российское правительство поддержало идею депутатов Госдумы о запрете иностранным аналитическим компаниям изучать российские товарные рынки. Об этом со ссылкой на собственные источники пишут «Известия».

Речь идет о таких данных, как изменение цен на продукцию, стоимость и состав продуктовой корзины населения и динамика трат на продукты питания. Такая информация, полагают авторы законопроекта, интересна иностранным спецслужбам. Кроме того, аналитики могут агрегировать и личные данные россиян, представляющие отдельный интерес.

В законопроекте, внесенном еще в конце июля этого года, предлагается сохранить возможность для изучения товарных рынков только для компаний, которые на 80 процентов принадлежат российским структурам и сами базируются внутри страны. Отдельно указано, что аналитики должны использовать для своей работы только российское оборудование.

В правительстве рекомендовали внести поправки в документ, указав, что деятельность аналитиков не относится к торговой, а значит, ее нельзя регулировать законом о торговле. Также чиновники предложили изменить систему контроля за исполнением требований. Предложение отдать его правительственной комиссии противоречит действующему законодательству, поскольку у комиссии нет таких полномочий.

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Отдельно в правительстве предложили объяснить, почему депутаты хотят регулировать только деятельность компаний с выручкой более 30 миллионов рублей в год.

Ранее один из авторов законопроекта депутат Антон Горелкин предположил, что иностранные аналитики изучают потребление россиян, их настроения и финансовые возможности не просто так, а для отчетов, которые потом используются для манипуляций и санкций. Другой соавтор Дмитрий Гусев пообещал, что замечания правительства будут учтены.

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      Платон Щукин
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