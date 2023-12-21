Губернатор Запорожской области Балицкий: Запад сменит Зеленского, как салфетку

Владимир Зеленский до последнего будет пытаться сохранить коммуникацию с Западом, но рано или поздно его сменят, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Об этом пишет РИА Новости.

Как уточнил политик, он знал Зеленского совершенно другим человеком. Балицкий добавил: украинский президент пойдет на все, что ему скажет Запад. Он сравнил Зеленского с макияжем на лице девушки, который меняется каждый день.

«Он будет до последнего пытаться сохранить с ними коммуникацию, но рано или поздно или он сделает ошибку, когда его просто сменят, как салфетку гигиеническую, или же спровоцируют эту ситуацию, или просто поменяют», — спрогнозировал губернатор.

По мнению Балицкого, западные государства относятся к лидеру Украины так же, как к солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Запад до последнего будет использовать, танцевать эту девушку, сколько получится это сделать», — указал политик.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Зеленский тратит западные деньги вместо проведения переговоров о прекращении конфликта с Россией.