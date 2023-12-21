Желавшая стать президентом России блогер назвала Москву худшим городом

Блогер Рада Русских заявила об испуганности москвичей

Блогер и автор курсов о «сакральном маркетинге» Рада Русских назвала Москву худшим местом. Этим мнением она поделилась с изданием «Москвич Mag».

Столица — самый тяжелый, поверхностный, суетливый и бессмысленный город из всех, где приходится бывать Русских. Она предпочитает появляться в Москве только для работы, в остальное же время пребывает в Петербурге.

По словам Рады, в Москве ей не хватает «смыслов в движении людей». Согласно ее наблюдениям, москвичи «быстро и много движутся, но смыслов и мотивов в этом передвижении нет».

Она также отметила, что жизнь в городе является «лухари-выживанием». По мнению блогера, это мешает достигать «возвышенных целей» и жить жизнью, наполненной «глубокими смыслами». Русских также посчитала москвичей более испуганными, чем в других, «не таких богатых» городах.

Русских заявляла о намерении выдвигаться на пост президента России. Однако среди заявок в Центральную избирательную комиссию ее кандидатура представлена не была.

О нехватке размеренности в жизни столицы ранее заявила олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева. Спортсменка назвала столицу городом для достижения целей.