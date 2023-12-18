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15:00, 18 декабря 2023Среда обитания

Олимпийская чемпионка назвала неприятное свойство Москвы

Фигуристка Валиева рассказала, что в Москве ей не хватает размеренности

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева заявила, что в Москве ей не хватает размеренности. Неприятное свойство столицы она назвала в интервью журналу «Москвич Mag».

Валиева рассказала, что в ее глазах Москва является городом для достижения целей. По словам спортсменки, москвичи отличаются от жителей других городов быстрым ритмом жизни и таймингом. Уроженка Казани отметила, что многие люди в российской столице постоянно испытывают нехватку времени из-за учебы или работы, при этом призналась, что, живя в Москве, ей самой недостает расслабленности и отсутствия спешки.

«Очень хочется хотя бы раз в неделю почувствовать себя расслабленно и никуда не спешить. Просто прогуляться и насладиться моментом беззаботности», — заключила Валиева.

В декабре актер, композитор и певец Глеб Матвейчук назвал Москву чересчур активным и энергозатратным городом для него.

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      Полина Кислицына
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