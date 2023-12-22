57-летняя ведущая Екатерина Андреева показала пресс на новом видео

Российская телеведущая Екатерина Андреева показала фигуру на новом видео. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

В начале ролика 57-летняя знаменитость запечатлела себя в черном спортивном кроп-топе и серых шортах. На размещенных кадрах она продемонстрировала на камеру пресс и назвала свой любимый напиток.

Журналистка рассказала, что не употребляет алкоголь. Вместо него она предпочитает гречишный чай. «В маленьком чайнике, заваренный в специальном кипяточке градусов так 90. Утром очень полезно», — отметила телезвезда.

Ранее Екатерина Андреева поделилась новым фото из примерочной. Тогда знаменитость опубликовала снимок, на котором показала фигуру в джинсовой мини-юбке и бюстгальтере от купальника.