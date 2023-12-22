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03:03, 22 декабря 2023Интернет и СМИ

Порноактер дал главный совет для улучшения интимной жизни

Фото: Unsplash

Сценарист, режиссер и актер фильмов для взрослых Шон Альфф дал мужчинам совет, как улучшить интимную жизнь. Рекомендацией он поделился в подкасте Sexy Funny Raw, беседуя с порнозвездой Сильвией Сейдж. Выпуск вышел на YouTube.

«Главный совет на тему того, как быть крутым в постели: спрашивайте свою партнершу о том, что ей нравится, потому что все женщины разные», — заявил Альфф. По его словам, мужчины зачастую твердо уверены в том, что им известно все о потребностях девушек в сексе. Поэтому они подходят к этому вопросу несколько высокомерно.

Порноактер отметил, что устраивать разговоры с партнершей о ее предпочтениях необязательно прямо перед половым актом. Он уточнил, что такая беседа может проходить и в другое время, причем в формате флирта.

Ранее популярный американский порноактер Джонни Кастл (настоящее имя — Рокко Сантини) назвал главную сложность работы в индустрии контента для взрослых. Он признался, что самой трудной частью работы ему кажется время непосредственно перед съемками.

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      Олег Давыдов
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