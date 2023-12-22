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22:03, 22 декабря 2023Из жизни

Женщина два часа проработала официанткой кафе, украла деньги из кассы и ушла

NBC News: в США неизвестная на два часа прикинулась официанткой кафе ради кражи

Фото: Unsplash

В США неизвестная женщина два часа проработала официанткой кафе в штате Джорджия ради кражи денег из кассы. Об этом сообщает NBC News.

Инцидент произошел в городе Ривердейл 12 декабря. Американка утром явилась в одно из кафе сети Waffle House, прикинулась официанткой и начала обслуживать клиентов.

Через два часа она сумела получить доступ к планшету, который открывал кассу заведения, украла оттуда все деньги и ушла. Ее действия попали на камеры наблюдения кафе.

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      Никита Савин
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