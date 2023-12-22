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09:07, 22 декабря 2023Мир

Байден направит американских чиновников на переговоры в Мексику

WP: Байдет направит Блинкена на переговоры в Мексику из-за всплеска миграции

Фото: Jose Luis Gonzalez / Reuters

В связи с рекордным всплеском нелегальной миграции в Мексику на переговоры будут направлены высокопоставленные американские чиновники. Такое решение возникших в предрождественский период проблемы предложил президент США Джо Байден, пишет The Washington Post.

Как сообщает издание, число нелегальных пересечений американской границы превысило десять тысяч в день, что вынудило власти США закрыть два крупных железнодорожных перехода и другие порты въезда. Госсекретарь Энтони Блинкен, министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас и советник Белого дома по внутренней безопасности Лиз Шервуд-Рэндалл отправятся в Мексику в ближайшие дни для встречи с мексиканским лидером Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором.

Отмечается, что ситуация ухудшается из-за решения администрации Байдена закрыть железнодорожные переезды в Эль-Пасо и Игл-Пасс в штате Техас в надежде остановить поток мигрантов. В итоге данное действие привело к серьезным нарушениям торговли между США и их главным торговым партнером. Фермерские группы США, железнодорожные компании и Торговая палата США также призывают Байдена как можно скорее вновь открыть переходы.

«Все вращается вокруг того, чтобы заставить мексиканское правительство провести целевые операции», — прокомментировал цели поездки Блинкена в Мексику американский чиновник, пожелавший остаться анонимным.

Ранее стало известно о волне китайских мигрантов из среднего класса, которые пытаются попасть в США через границу с Мексикой. Уточняется, что за последние 14 месяцев 60 тысяч китайских граждан были задержаны за попытку нелегального перехода границы.

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      Дарья Балацкая
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