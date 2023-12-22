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19:22, 22 декабря 2023Ценности

Беременная возлюбленная Роберта Паттинсона снялась в бикини

Скриншот: @suki_waterhouse

Английская модель и актриса Сьюки Уотерхаус снялась в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

Беременная возлюбленная Роберта Паттинсона поделилась снимками, на которых она позирует перед камерой в желтом бикини. На размещенных кадрах видно, что изделие оформлено цветочным принтом и завязками на бедрах.

Кроме того, на другом снимке девушка запечатлена в объемном платье. При этом можно заметить, что на ее лице отсутствует макияж, а волосы распущены.

В ноябре появились первые сообщения, что актер Роберт Паттинсон впервые станет отцом. Тогда папарацци заметили звезду «Сумерек» и его возлюбленную Сьюки Уотерхаус во время прогулки в Лос-Анджелесе. На размещенных кадрах, которые оказались в распоряжении журналистов, был отчетливо виден округлившийся живот девушки.

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      Мария Винар
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