Беременная возлюбленная Роберта Паттинсона снялась в бикини

Английская модель и актриса Сьюки Уотерхаус снялась в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

Беременная возлюбленная Роберта Паттинсона поделилась снимками, на которых она позирует перед камерой в желтом бикини. На размещенных кадрах видно, что изделие оформлено цветочным принтом и завязками на бедрах.

Кроме того, на другом снимке девушка запечатлена в объемном платье. При этом можно заметить, что на ее лице отсутствует макияж, а волосы распущены.

В ноябре появились первые сообщения, что актер Роберт Паттинсон впервые станет отцом. Тогда папарацци заметили звезду «Сумерек» и его возлюбленную Сьюки Уотерхаус во время прогулки в Лос-Анджелесе. На размещенных кадрах, которые оказались в распоряжении журналистов, был отчетливо виден округлившийся живот девушки.