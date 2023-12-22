Боец ВСУ призвал мобилизовать полмиллиона украинцев как можно быстрее

Боец ВСУ Дикий: полмиллиона украинцев нужно мобилизовать только за зимний период

Киеву нужно напрячься и мобилизовать полмиллиона украинцев только за зимний период. Об этом заявил боец батальона «Айдар» (признан в России экстремистским и запрещен) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Евгений Дикий в интервью телеканалу «Киев24».

«По-хорошему, нам нужно добавить полмиллиона за короткий период, то есть не растягивать по 40-50 тысяч в месяц, а полмиллиона набрать за эту зиму, за 3-4 месяца. Еще быстрее просто невозможно», — призвал украинский военный.

Он подчеркнул, чтобы достигнуть цели как можно скорее, нужно очень «напрячься» и поменять законодательство, создав правильную рамку для мобилизации. По его словам, также не обойтись без активного вовлечения волонтеров, чтобы одеть призванных военнослужащих.

Ранее Генеральный штаб ВСУ призвал Владимира Зеленского провести мобилизацию 45--500 тысяч украинцев. Украинский лидер не принял решение, но указал, что это обойдется бюджету страны в дополнительные 500 миллиардов гривен.