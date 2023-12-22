Чиновника МО Украины задержали за попытку хищения 40 миллионов долларов

СБУ: чиновник МО Украины задержан за попытку кражи $40 млн при закупке снарядов

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала главу одного из главных управлений Минобороны республики. Чиновник пытался украсть 1,5 миллиарда гривен (более 40 миллионов долларов) при закупке артиллерийских снарядов для Вооруженных сил страны (ВСУ), рассказали в Telegram-канале СБУ.

Согласно версии следствия, чиновник является участником коррупционной схемы, из-за которой сумма контракта на поставку ВСУ снарядов оказалась завышена на 30 процентов. В декабре 2022 года он подписал соглашение с компанией-спецэкспортером для закупки вооружения оптом, однако средства из бюджета не были переведены организации. Условия изменились, так как в стране создали Агентство оборонных закупок при Минобороны, через него с тем же поставщиком был заключен более выгодный для МО контракт.

Условия нового договора предусматривали закупку боеприпасов у производителя без посредников, что должно было значительно сократить сроки поставок и снизить стоимость. Однако подозреваемый без каких-либо оснований продлил первичное соглашение с предприятием. После этого на счета аффилированной иностранной фирмы-посредника поступили около 1,5 миллиарда гривен.