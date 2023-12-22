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09:11, 22 декабря 2023Интернет и СМИ

Доктор Мясников назвал главного убийцу россиян

Врач Мясников назвал диван главным убийцей россиян

Фото: Adrian Swancar / Unsplash

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников опубликовал несколько рекомендаций для долгой и здоровой жизни. В Telegram-канале он назвал мягкий диван главным убийцей россиян.

«Наш убийца номер один — мягкий диван!» — гласит один из постулатов Мясникова. Он подчеркнул, что технологии и вещи, облегчающие быт, укорачивают человеческую жизнь.

Кроме того, доктор заявил, что не бывает полезных и вредных продуктов. По его мнению, можно употреблять любую еду в меру. «Нет ни одной вакцины на 100 процентов эффективной и на 100 процентов безопасной. Поэтому вакцину надо делать тем, кому не делать ее опаснее, чем делать», — добавил он.

Также Мясников дал советы врачам. «Если то, что ты делаешь, работает — продолжай. Если нет — остановись. Если не знаешь, что делать, не делай ничего. Умей говорить пациенту "нет", не иди у него на поводу, но и сам объясни пациенту каждый свой шаг», — высказался телеведущий.

Ранее Мясников заявил, что частое мытье рук вредно. По его словам, из-за этой распространенной привычки человек лишается полезных бактерий.

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      Мария Большакова
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