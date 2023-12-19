Доктор Мясников раскрыл вред распространенной привычки

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что при частом мытье рук человек смывает с кожного покрова полезные бактерии. Вред этой распространенной привычки доктор раскрыл в программе «О самом главном» на канале «Россия 1», видео доступно на платформе «Смотрим».

По словам Мясникова, полезные бактерии на кожном покрове борются с болезнетворными бактериями. «Это как уличные банды не пускают других до нашей территории, примерно так», — отметил он. Специалист также подчеркнул, что микробиом является частью врожденного иммунитета человека.

Ранее доктор назвал разрушающие здоровье привычки. В частности, он призвал не поддаваться унынию и не относиться к вещам избыточно серьезно.

Перед этим Мясников развеял миф о пользе антибактериального мыла. Он предупредил, что антибактериальное мыло не защищает от вирусов и, более того, может нанести вред человеку из-за содержания небольшого количества антибиотиков.