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16:49, 19 декабря 2023Интернет и СМИ

Доктор Мясников раскрыл вред распространенной привычки

Фото: Sina Schuldt / dpa / Globallookpress.com

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что при частом мытье рук человек смывает с кожного покрова полезные бактерии. Вред этой распространенной привычки доктор раскрыл в программе «О самом главном» на канале «Россия 1», видео доступно на платформе «Смотрим».

По словам Мясникова, полезные бактерии на кожном покрове борются с болезнетворными бактериями. «Это как уличные банды не пускают других до нашей территории, примерно так», — отметил он. Специалист также подчеркнул, что микробиом является частью врожденного иммунитета человека.

Ранее доктор назвал разрушающие здоровье привычки. В частности, он призвал не поддаваться унынию и не относиться к вещам избыточно серьезно.

Перед этим Мясников развеял миф о пользе антибактериального мыла. Он предупредил, что антибактериальное мыло не защищает от вирусов и, более того, может нанести вред человеку из-за содержания небольшого количества антибиотиков.

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      Олег Давыдов
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