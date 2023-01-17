Доктор Мясников развеял миф о пользе антибактериального мыла

Врач Мясников заявил, что антибактериальное мыло не защищает от вирусов

Врач-кардиолог и телеведущий Александр Мясников оценил эффективность антибактериального мыла. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» специалист рассказал, действительно ли это популярное средство защищает от вирусов. Выпуск, в котором доктор развеял миф о таком мыле, доступен на платформе «Смотрим».

Мясников заявил, что антибактериальное мыло не защищает от вирусов и, более того, может нанести вред человеку. Доктор связал это с тем, что средство содержит небольшое количество антибиотиков. Регулярное использование такого мыла, как уточнил специалист, может привести к появлению резистентности, или устойчивости к антибиотикам.

«[Антибактериальное] мыло (...) не рекомендуется в силу того, что оно провоцирует резистентность к антибиотикам, они перестают действовать, поэтому пользы от него нет, а вред может быть», — подчеркнул доктор.

Ранее Мясников предупредил об опасности соли. По словам телеведущего, высокое потребление соли может привести к преждевременной смерти. Он посоветовал россиянам ограничить количество этого вещества в рационе и перед покупкой изучать этикетки продуктов, чтобы узнать, сколько соли в них содержится.

Перед этим Мясников назвал продукт, который может быть источником ботулизма — тяжелого заболевания, характеризующегося поражением нервной системы. Как отметил доктор, таким продуктом является мед.