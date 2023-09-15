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06:00, 15 сентября 2023Интернет и СМИ

Доктор Мясников назвал три разрушающие здоровье привычки

Фото: Unsplash

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал три разрушающие здоровье привычки. В интервью «Ленте.ру» доктор также назвал фатализм необходимым для здоровья условием.

«Первая привычка, которая разрушает здоровье, — сидеть на попе ровно. Вторая — подвергаться унынию, и третья — относиться к вещам избыточно серьезно», — объяснил доктор.

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Медик также назвал фатализм необходимым для здоровья условием. «Все-таки, как говорится, делай, что должно, и будь, что будет. Все-таки каждый человек должен понимать, что все будет не по его воле, и быть немного фаталистом», — заключил доктор.

Ранее Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» предупредил россиян о распространенной привычке, которая приводит к развитию онкологического заболевания. Специалист заявил, что пересаливание пищи может приводить к раку желудка.

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