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19:30, 22 декабря 2023Мир

Французские сенаторы выступили за рост поставок оружия ВСУ

Сенаторы из Франции выступили за рост поставок ВСУ по итогам визита на Украину

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Сенаторы из Франции выступили за рост поставок вооружений и критически важного военного оборудования Вооруженным силам Украины (ВСУ) по итогам визита на Украину и в Польшу. Об этом сообщает Mediapart.

«Вся информация, собранная в ходе этой миссии, подтверждает, что необходимо срочно увеличить поставки на Украину боеприпасов и оборудования, которые имеют решающее значение в этом конфликте», — отмечается в заявлении парламентариев.

Среди ключевых вооружений были перечислены беспилотники, артиллерия и средства радиоэлектронной борьбы. Председатель сенатского комитета по иностранным делам, обороне и вооруженным силам Франции Седрик Перрен указал на необходимость укрепить промышленное сотрудничество с Киевом помимо осуществления военных поставок.

Ранее в Минобороны Франции заявили о планах расширить программу подготовки украинских военнослужащих в 2024 году. По данным оборонного ведомства, сейчас порядка 200 украинских военнослужащих ежемесячно проходят обучение во Франции в рамках миссии Европейского союза (ЕС).

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