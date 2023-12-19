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23:44, 19 декабря 2023Мир

Франция захотела расширить программу подготовки украинских военных

Франция планирует расширить программу подготовки украинских военных в 2024 году

Фото: Yevhen Lubimov / Keystone Press Agency / Global Look Press

Франция в 2024 году планирует расширить программу подготовки украинских военнослужащих. Об этом сообщает французское Минобороны.

«В общей сложности Франция подготовит около 8 тысяч украинских солдат или почти четверть солдат, обученных в рамках EUMAM (миссии Евросоюза по военной помощи Украине)», — сказано в заявлении.

В военном ведомстве подчеркнули, что «эта подготовка продолжится в 2024 году и будет распространена на другие области». Как отмечается, 200 украинских военнослужащих ежемесячно проходят обучение во Франции в рамках миссии ЕС.

В программу входят три типа подготовки: общевойсковой бой на уровне роты, получение специальных навыков и обучение пользованию переданной техники, сказано в документе.

Ранее бывший глава Управления военной разведки Франции (DRM) генерал Кристоф Гомар заявил, что у России, в отличие от Украины, есть глубокая военная стратегия. По его словам, это конфликт между страной, у которой есть глубокая стратегия, и Украиной, полностью зависящей от поставок Запада. Москва неоднократно подчеркивала, что западная военная помощь только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

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      Марина Совина
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