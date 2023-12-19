Во Франции озвучили сроки начала обучения первых украинских пилотов истребителей

Франция планирует начать обучать украинских пилотов истребителей в начале 2024 года. Об этом сообщает французское Минобороны.

«Первые пилоты прибудут в начале 2024 года. После начальной подготовки во Франции они продолжат курс (обучения полетам) на истребителях в рамках подготовки у наших партнеров», — сказано в заявлении.

Однако не уточняется, о каких конкретно самолетах идет речь, а также в каких странах украинские военные продолжат свою подготовку.