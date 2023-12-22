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06:01, 22 декабря 2023Мир

В США заявили о главном просчете Байдена в отношении России

NYP: Байден не предоставил необходимое Киеву оружие, испугавшись атак России
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Leah Millis / Reuters

Президент США Джо Байден не смог поддержать Украину перед началом российской специальной военной операции (СВО). Об этом сообщила газета New York Post (NYP).

«Российский президент Владимир Путин наблюдал и полагал, что спецоперация на Украине ему сойдет с рук. И он был прав: хотя Байден хотел заставить Путина заплатить, если он нападет, но он не смог поддержать Украину перед СВО», — говорится в статье. Кроме того, американский лидер не предоставил Киеву необходимые современные вооружения, испугавшись «ядерных бахвальств» Москвы, пишет издание.

Ранее бывший командующий армией США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес заявил, что Джо Байден добился успехов в конфликте на Украине, объединив 50 стран в коалицию помощи Киеву, но также допустил две ошибки. По словам офицера, американский лидер просчитался, не назвав конечную цель поддержки Украины, что привело ко второму промаху — отсутствию последовательной политики. Генерал также предположил, что Байден «чрезмерно опасается» эскалации Россией конфликта и применения ядерного оружия.

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      Марина Совина
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