В США заявили о главном просчете Байдена в отношении России
Президент США Джо Байден не смог поддержать Украину перед началом российской специальной военной операции (СВО). Об этом сообщила газета New York Post (NYP).
«Российский президент Владимир Путин наблюдал и полагал, что спецоперация на Украине ему сойдет с рук. И он был прав: хотя Байден хотел заставить Путина заплатить, если он нападет, но он не смог поддержать Украину перед СВО», — говорится в статье. Кроме того, американский лидер не предоставил Киеву необходимые современные вооружения, испугавшись «ядерных бахвальств» Москвы, пишет издание.
Ранее бывший командующий армией США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес заявил, что Джо Байден добился успехов в конфликте на Украине, объединив 50 стран в коалицию помощи Киеву, но также допустил две ошибки. По словам офицера, американский лидер просчитался, не назвав конечную цель поддержки Украины, что привело ко второму промаху — отсутствию последовательной политики. Генерал также предположил, что Байден «чрезмерно опасается» эскалации Россией конфликта и применения ядерного оружия.