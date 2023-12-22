В США заявили о главном просчете Байдена в отношении России

NYP: Байден не предоставил необходимое Киеву оружие, испугавшись атак России

Президент США Джо Байден не смог поддержать Украину перед началом российской специальной военной операции (СВО). Об этом сообщила газета New York Post (NYP).

«Российский президент Владимир Путин наблюдал и полагал, что спецоперация на Украине ему сойдет с рук. И он был прав: хотя Байден хотел заставить Путина заплатить, если он нападет, но он не смог поддержать Украину перед СВО», — говорится в статье. Кроме того, американский лидер не предоставил Киеву необходимые современные вооружения, испугавшись «ядерных бахвальств» Москвы, пишет издание.

Ранее бывший командующий армией США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес заявил, что Джо Байден добился успехов в конфликте на Украине, объединив 50 стран в коалицию помощи Киеву, но также допустил две ошибки. По словам офицера, американский лидер просчитался, не назвав конечную цель поддержки Украины, что привело ко второму промаху — отсутствию последовательной политики. Генерал также предположил, что Байден «чрезмерно опасается» эскалации Россией конфликта и применения ядерного оружия.