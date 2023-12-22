Главу российского города заподозрили в драке с гидами на базе отдыха

Главу Елизова Гаглошвили заподозрили в драке с гидами и туристами на базе отдыха

Главу города Елизово Камчатского края Артема Гаглошвили заподозрили в драке с гидами и туристами на базе отдыха в Паратунке. Об этом сообщил Telegram-канал Amur Mash.

Как утверждает издание, 39-летний гость, подозрительно похожий на российского чиновника, сидя пьяным в кафе, мешал спать людям.

На видео, записанном еще летом, но попавшем в сеть сейчас, показано, что нарушителя спокойствия попросили уйти. В ответ на это он набросился с кулаками на человека, сидящего рядом.

Местные жители предположили, что агрессор — Гаглошвили, которого 30 ноября избрали мэром Елизово. Его узнал и общественник Алексей Николаев, который обнародовал кадры.

Известно, что заявлений в полицию после драки не было. Сам Гаглошвили в отпуске, его телефон выключен. Администрация Елизова не стала комментировать ситуацию.

Ранее сообщалось, что в Ульяновске члены объединенной преступной группы (ОПГ) «Саплевские» избили в кальянной «Дуть» полицейского из-за сделанного им замечания. Силовику пришлось отстреливаться от нападавших.

