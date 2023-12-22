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20:33, 22 декабря 2023Путешествия

Группа индийских туристов избила россиянина в Гоа

Goemkarponn: группа индийских туристов избила россиянина в Арамболе в Гоа

Фото: Sunil Kataria / Reuters

Группа туристов из индийского штата Махараштра избила россиянина на курорте Арамболь в Гоа. Об этом сообщает местное издание Goemkarponn.

Свидетели происшествия рассказали, что индийцы попросили у россиянина сигарету. Уточняется, что мужчина, который не владел английским, ответил на своем родном языке, после чего произошла словесная ссора. Индийцы, неправильно истолковавшие его слова, до крови избили путешественника и быстро покинули место происшествия. По данным источника, местные власти начали расследование инцидента.

Ранее группа туристов из Индии устроила массовую потасовку в Паттайе. Две группы отдыхающих столкнулись на улице популярного курорта Таиланда из-за местной жительницы, которая понравилась одному из мужчин.

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      Марина Черняк
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