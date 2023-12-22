Группа индийских туристов избила россиянина в Гоа

Goemkarponn: группа индийских туристов избила россиянина в Арамболе в Гоа

Группа туристов из индийского штата Махараштра избила россиянина на курорте Арамболь в Гоа. Об этом сообщает местное издание Goemkarponn.

Свидетели происшествия рассказали, что индийцы попросили у россиянина сигарету. Уточняется, что мужчина, который не владел английским, ответил на своем родном языке, после чего произошла словесная ссора. Индийцы, неправильно истолковавшие его слова, до крови избили путешественника и быстро покинули место происшествия. По данным источника, местные власти начали расследование инцидента.

Ранее группа туристов из Индии устроила массовую потасовку в Паттайе. Две группы отдыхающих столкнулись на улице популярного курорта Таиланда из-за местной жительницы, которая понравилась одному из мужчин.

