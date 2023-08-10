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11:41, 10 августа 2023Путешествия

Туристы устроили массовую драку из-за женщины на популярном курорте Таиланда

Khaosod English: туристы из Индии устроили массовую драку в Паттайе из-за тайки

Фото: Unsplash

Группа туристов из Индии устроила массовую потасовку в Паттайе из-за тайской женщины, сообщило издание Khaosod English.

Инцидент произошел рано утром 9 августа. Две группы отдыхающих столкнулись на улице популярного курорта Таиланда из-за местной жительницы, которая понравилась одному из мужчин. Когда он попытался с ней познакомиться, девушка объяснила, что у нее есть парень, и отказала, но это его не остановило.

Мужчины из другой компании отдыхающих вступились за тайку, в результате началась драка. Случайный прохожий попытался вмешаться и разнять противников, но сам едва не пострадал, когда один из дерущихся схватил разбитую пивную бутылку и замахнулся на него ножом.

В итоге 52-летний турист, защищавший женщину, попал в больницу. Ему сломали руку и порезали правый глаз. За дело взялась полиция.

Ранее сотрудники пятизвездочной гостиницы в Турции избили туриста из Подмосковья стульями. Россиянин защищал свою сестру от пьяного отельного фотографа и серьезно пострадал, когда в драку вмешалась администрация. У отдыхающего остались синяки, открытые раны и травма головы.

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    Мария Борисова
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