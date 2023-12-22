Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:12, 22 декабря 2023Путешествия

Индонезия введет многократную пятилетнюю визу для туристов

The Bali Sun: Индонезия введет многократную пятилетнюю визу для туристов

Фото: Nyimas Laula / Reuters

Власти Индонезии решили ввести многократные пятилетние визы для путешественников. Об этом сообщает издание The Bali Sun.

Визы будут выдаваться с индексами D1 — для туристов и D2 — для деловых целей. Заявку можно будет подать уже с января 2024 года, а стоимость нового въездного документа составит 15 миллионов индонезийских рупий (90 тысяч рублей).

Уточняется, что оба типа виз будут допускать въезд в страну на срок до 60 дней. При этом не уточняется, какие интервалы должны быть между поездками. Условием получения многократной визы будет приглашение от индонезийской стороны.

В ноябре стало известно о запуске прямых рейсов в Индонезию и на Филиппины. О возможной организации полетов в две популярные курортные страны Азии заявил министр транспорта России Виталий Савельев.

Что думаешь? Оцени!
      Зарина Дзагоева
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Готовятся к прямому вступлению в войну» Саакашвили рассказал о скором появлении солдат США на Украине

      На Украине назвали неприсоединившиеся к гарантиям безопасности страны ЕС и НАТО

      В российском ЖК продолжили праздник после падения Деда Мороза с 24-го этажа

      В офисе Зеленского признали неудачу контрнаступления ВСУ

      Россиян предупредили о новой схеме мошенничества

      Жених и невеста попали в разные авиакатастрофы в один и тот же день и выжили

      В Кот-д'Ивуаре учредили премию имени Путина

      Во ФСИН ответили на слова адвоката о тяжелой болезни основателя «Суммы»

      Путин провел переговоры с президентом Палестины

      Женщина пожаловалась на влияние новой жены экс-партнера на дочь и получила совет

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости