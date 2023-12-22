The Bali Sun: Индонезия введет многократную пятилетнюю визу для туристов

Власти Индонезии решили ввести многократные пятилетние визы для путешественников. Об этом сообщает издание The Bali Sun.

Визы будут выдаваться с индексами D1 — для туристов и D2 — для деловых целей. Заявку можно будет подать уже с января 2024 года, а стоимость нового въездного документа составит 15 миллионов индонезийских рупий (90 тысяч рублей).

Уточняется, что оба типа виз будут допускать въезд в страну на срок до 60 дней. При этом не уточняется, какие интервалы должны быть между поездками. Условием получения многократной визы будет приглашение от индонезийской стороны.

В ноябре стало известно о запуске прямых рейсов в Индонезию и на Филиппины. О возможной организации полетов в две популярные курортные страны Азии заявил министр транспорта России Виталий Савельев.