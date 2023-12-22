Работавший на криминального авторитета Ясного киллер сел на 19 лет в колонию

В Подмосковье киллер Калашников сел в колонию на 19 лет за наемное убийство

Мособлсуд приговорил к 19 годам лишения свободы лидера группировки киллеров Владимира Калашникова за выполнение заказов криминального авторитета по прозвищу Ясный, устранявшего конкурентов. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель подмосковного управления Следственного комитета России (СКР) Ольга Врадий.

Следствие и суд установили, что в ноябре 2009 года он создал банду из четырех знакомых, которая с ноября 2009-го по май 2010 года совершила ряд нападений с использованием огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатки в Московской и Пензенской областях. Одним из заказчиков выступил криминальный авторитет Ясный, который заплатил задаток в 300 тысяч рублей за жизнь предпринимателя. 25 декабря 2009 года бандиты открыли по жертве стрельбу, подкараулив его у дома в поселке Новый Милет. После этого они получили новый заказ на жителя Балашихи. Ясный пообещал киллерам вознаграждение в 900 тысяч рублей.

18 мая 2010 года в день покушения сотрудники правоохранительных органов задержали членов банды в поселке Заря. Сообщники Калашникова уже осуждены на длительные сроки. Ясный вскоре предстанет перед судом.

22 декабря сообщалось, что главаря нападавшей на прохожих в Санкт-Петербурге банды Турала Мамедова доставили из Дагестана в Северную столицу для следственных действий. Ему планируют предъявить обвинение по статьям 213 («Хулиганство») и 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») УК РФ. Ранее он скрывался от правоохранителей в Азербайджане.