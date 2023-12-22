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08:03, 22 декабря 2023Силовые структуры

Россиянка рассказала о насилии над участницами женских банд Казани 1980-х

Фото: Игорь Зенин / РИА Новости

В женских группировках Казани 1980-х, которые называли «бабскими конторами», встречались случаи сексуального насилия, в том числе группового. Об этом «Ленте.ру» рассказала Екатерина (имя изменено), участница одной из таких группировок.

По словам Екатерины, в «бабских конторах» пропагандировалось целомудрие: даже если парень и девушка встречались и у них происходила связь, это тщательно скрывалось, а также нигде и ни с кем не обсуждалось.

«В противном случае могли «отшить» [изгнать из группировки — прим. «Ленты.ру»]. При этом были факты изнасилований, в том числе и групповых — для этого выбиралась жертва. Как правило, это была не очень красивая девочка (с красивой хотелось гулять), та, которая не особо ладила с группировщицами», — рассказала Екатерина.

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По словам собеседницы «Ленты.ру», в ее группировке была девушка, которая подверглась групповому изнасилованию. После того, как об этом факте узнали в группировке, пострадавшую изгнали из нее.

Полную версию интервью с Екатериной можно прочитать здесь.

Ранее стало известно, что российский писатель и автор произведения «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970–2010-х» Роберт Гараев задумал написать книгу о женских бандах. По его словам, бывшие участницы «бабских контор», криминальных группировок, в которых состояли девушки, начали охотнее рассказывать о своем прошлом на фоне роста популярности сериала «Слово пацана: Кровь на асфальте» режиссера Жоры Крыжовникова. Этот сериал стал главным культурным событием конца 2023 года в России.

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