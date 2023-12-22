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08:58, 22 декабря 2023Силовые структуры

Россиянка рассказала о разведке участниц женских банд Казани 1980-х

Фото: Виктор Чернов / РИА Новости

Участницы женских группировок Казани 1980-х, которые называли «бабскими конторами», выполняли задания по разведке. Об этом «Ленте.ру» рассказала Екатерина (имя изменено), участница одной из таких группировок.

«Как-то мы с подругой побежали в Аракчино [район Казани — прим. «Ленты.ру»] на задание. Мы прошлись, посмотрели, где там локализуются основные парни — наши с ними в то время район делили. И вот мы все передали, а наши потом на них налетели. Мы с ребятами были, но на момент драки спрятались», — рассказала Екатерина.

По словам собеседницы «Ленты.ру», в той драке было много пострадавших, а одного из них, раненого и побитого, ей пришлось нести на себе.

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«Конечно, страшно было, когда видела кровь. А она была практически после каждой драки: кого-то калечили, кому-то ломали руки и ноги, кому-то голову проламывали. Дрались-то на монтажках [монтировках]», — отметила она.

Ранее Екатерина рассказала, что в женских группировках Казани 1980-х встречались случаи сексуального насилия, в том числе группового.

Полную версию интервью с Екатериной можно прочитать здесь.

Ранее стало известно, что российский писатель и автор произведения «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970–2010-х» Роберт Гараев задумал написать книгу о женских бандах. По его словам, бывшие участницы «бабских контор», криминальных группировок, в которых состояли девушки, начали охотнее рассказывать о своем прошлом на фоне роста популярности сериала «Слово пацана: Кровь на асфальте» режиссера Жоры Крыжовникова. Этот сериал стал главным культурным событием конца 2023 года в России.

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