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14:03, 22 декабря 2023Россия

Кремль заявил о геноциде русскоязычного населения на Украине

Замглавы АП России Магомедов: украинские власти вели геноцид русского народа
СюжетНаселение России:

Фото: Гавриил Григоров / POOL / ТАСС

Украинские власти вели настоящий геноцид русскоязычного населения. Об этом во время выступления на социальной новогодней елке Дома народов России с участием детей из Донбасса заявил заместитель главы Администрации президента (АП) России Магомедсалам Магомедов, чьи слова приводит ТАСС.

«Наш президент принял решение проводить специальную военную операцию, потому что именно на территории Украины происходила практически дискриминация, геноцид русского народа, русскоязычного населения», — сказал он.

Магомедов отметил, что россияне встали всей страной, чтобы устранить эту угрозу. Также представитель Кремля подчеркнул, что жители Донбасса проявляют себя как самые лучшие войны, защищая суверенитет и ценности России.

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Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что предпосылок для прекращения конфликта на Украине на данный момент не видно. «Я пока не вижу, честно говоря, предпосылок для того, чтобы этот конфликт остановился. Но то, что интерес падает на Западе к украинской теме, то, что у них не осталось аргументов для выделения дополнительных больших средств Украине перед своим парламентами, перед своим населением, — это факт», — пояснила она.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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