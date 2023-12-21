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12:18, 21 декабря 2023Россия

Матвиенко заявила об отсутствии предпосылок для прекращения конфликта на Украине

Матвиенко: предпосылок для прекращения конфликта на Украине пока не видно

Фото: Совет Федерации РФ / РИА Новости

Предпосылок для прекращения конфликта на Украине на данный момент не видно. Такое мнение выразила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, чьи слова приводит ТАСС.

Об этом спикер верхней палаты парламента заявила на пресс-конференции по итогам осенней сессии Совета Федерации.

«Я пока не вижу, честно говоря, предпосылок для того, чтобы этот конфликт остановился. Но то, что интерес падает на Западе к украинской теме, то, что у них не осталось аргументов для выделения дополнительных больших средств Украине перед своим парламентами, перед своим населением — это факт», — пояснила она.

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Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров спрогнозировал сроки завершения специальной военной операции (СВО) на Украине. Он считает, что окончания спецоперации можно ожидать в июне или июле следующего года. Кадыров также отметил, что длительность конфликта связана с особой задачей, которую перед военными поставил президент России Владимир Путин.

24 февраля 2022 года началась специальная операция в Донбассе. Таким образом, по словам главы государства, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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