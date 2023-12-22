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14:49, 22 декабря 2023Экономика

Крупнейший перевозчик товаров введет дополнительные сборы после атак хуситов

Датская Maersk вводит дополнительные сборы из-за пущенных вокруг Африки судов

Фото: Houthi Military Media / Reuters

Крупнейший в мире перевозчик товаров датская судоходная компания Maersk вводит дополнительные сборы на контейнерные перевозки из Азии на фоне решения совершать более длительные рейсы вокруг Африки из-за атак хуситов в Красном море, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз компании.

Сборы вступают в силу немедленно и будут применяться к бронированиям из дальневосточной Азии. 500 долларов придется доплачивать за стандартный 20-футовый контейнер, следующий из Китая в Северную Америку, 700 долларов — для направляющегося в Северную Европу.

Ранее Maersk приостановила работу в Красном море после ракетной атаки на контейнеровоз Maersk Gibraltar, осуществленной йеменскими хуситами из военизированной группировки «Ансар Алла» 15 декабря. Грузы решили направить в обход африканского континента.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в Палестине не будет прекращена.

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      Дмитрий Воронин
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