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15:04, 22 декабря 2023Интернет и СМИ

Популярный российский блогер рассказал о разочаровании от Европы

Блогер Илья Мэддисон рассказал о разочаровании от Западной Европы

Фото: Telegram-канал «"Maddyson" развлекательный телеграм канал!»

Популярный российский видеоблогер Илья Давыдов, более известный как Илья Мэддисон, рассказал о разочаровании от Западной Европы. Об этом он высказался в своем Telegram-канале.

«Как же хорошо дома, конечно. Даже неделю в другой стране тяжело мне выдержать», — признался Мэддисон. Блогер задался вопросом, как люди годами живут за пределами родной страны или уезжают навсегда.

«В Сербии еще, кстати, нормально, как оказалось, было. Язык знать почти не надо, менталитет в целом похожий (знаю, раньше я говорил другое, но все же вся эта славянско-православная тема дает о себе знать, что особенно видно на фоне Западной Европы)», — написал инфлюэнсер.

Мэддисон рассказал, что посетил Западную Европу и описал свой опыт словами «не мое это». «Тяжело, тоскливо, грустно и не так, как привык. При этом люди вокруг позитивные, города красивые, но не то, все не то», — объяснил блогер. По его мнению, уезжать из страны нужно в более раннем возрасте. «Только лишь ради великой Америки я бы рискнул еще раз попробовать свалить, если будет возможность, но вот в Западную Европу точно [поеду] только туристом», — заключил он.

В октября 2022 года Мэддисон подтвердил сообщения о своем отъезде из России. Блогер добавил, что решение об эмиграции было непростым, и уточнил, что «отговаривал себя до последнего, но не нашел аргументов».

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      Олег Давыдов
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