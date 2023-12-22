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05:59, 22 декабря 2023Мир

Мэр Нью-Йорка назвал причину бегства людей из города

NYP: мэр Нью-Йорка Адамс объяснил массовый отток населения крысами

Фото: Mike Segar / Reuters

Жители Нью-Йорка стали массово покидать город из-за заполонивших его крыс, считает мэр Эрик Адамс. Его слова приводит The New York Post.

Уточняется, что за последний год около 102 тысяч нью-йоркцев сменили место жительства. По мнению градоначальника, причиной послужило, в частности, большое количество грызунов. Кроме того, добавил он, к оттоку населения привели высокая стоимость жизни и последствия пандемии коронавируса.

Адамс подчеркнул, что местные власти предпринимают меры для улучшения жизни граждан, чтобы сократить число уезжающих. В том числе, по его словам, в городе ведутся работы по избавлению от крыс.

Ранее мэр Нью-Йорка оспорил в суде штраф за крыс в размере 300 долларов. Перед его домом были обнаружены следы грызунов, однако, как утверждает Адамс, они могли забежать к нему с соседского двора.

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      Марина Совина
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